«Уазик» с 18-летним водителем перевернулся под Саратовом

Саратов, 15 ноября. Пассажир «уазика» 2001 года рождения пострадал в ДТП под Саратовом, сообщили в УГИБДД по региону.

Водитель 2002 года рождения за рулем автомобиля УАЗ-31519 допустил опрокидывание транспортного средства. ДТП произошло в селе Терса на улице Железнодорожной. Саратовец не выбрал безопасную скорость движения на участке.

Молодой водитель не пострадал, его пассажир 2001 года рождения получил травмы. Врачи назначили амбулаторное лечение пострадавшему. Саратовские правоохранители проводят проверку по факту ДТП, обстоятельства инцидента устанавливаются.