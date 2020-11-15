Армия обороны НКР озвучила точное число погибших в ходе конфликта солдат

Степанакерт, 15 ноября. Минобороны НКР сообщило о еще 51 погибшем солдате в боях в зоне карабахского конфликта.

По данным оборонного ведомства Карабаха, всего с 27 сентября текущего года погибли 1434 солдата армии обороны НКР.

При этом Министерство здравоохранения Армении 14 ноября сообщало о более 2317 погибших военнослужащих в ходе боевых действий в регионе.

«Службой судмедэкспертизы экспертизу прошли тела 2317 погибших военнослужащих, среди которых есть неопознанные», — сообщила пресс-секретарь Минздрава Армении Алина Никогосян на своей странице в соцсети.

Напомним, что лидеры России, Армении и Азербайджана договорились о полном прекращении огня и любых военных действий в НКР с 10 ноября. Кроме того, для контроля за соблюдением перемирия вдоль линии соприкосновения в регионе развернуты подразделения российских миротворческих сил.

Ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что Москва «приняла на себя особую миссию» в урегулировании ситуации в Карабахе.