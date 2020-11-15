Оценки Тодоренко в «Ледниковом периоде» рассорили Авербуха и Исинбаеву

Москва, 15 ноября. Продюсер шоу «Ледниковый период» Илья Авербух остался недоволен оценками, которые получила пара участников — Регина Тодоренко и Роман Костомаров.

Член жюри популярного шоу «Ледниковый период» олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева не оценила актерского мастерства участников. За выступление телеведущей Регины Тодоренко и ее партнера фигуриста Романа Костомарова спортсменка поставила 5,9. Все остальные судьи выставили фигуристам высшую оценку.

Таким решением остался недоволен продюсер и наставник ледового шоу Илья Авербух, он вступил в перепалку с именитой спортсменкой. За свое выступление пара получила 11,98 балла. Результаты довели до слез звезду «Орла и решки» Регину Тодоренко.

Исинбаева осталась недовольна тем, что по номеру было сложно понять сюжетную составляющую выступления. Тодоренко с Костомаровым поставили на льду сцену из фильма «Сибирский цирюльник».

Несправедливость судей к артистам отметил и поп-король российской сцены Филипп Киркоров. Артист вступился за певицу Ольгу Бузову, которая выступает вместе со своим партнером Дмитрием Соловьевым. Судьи номинировали пару на вылет.