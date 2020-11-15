Росавиация заинтересовалась «небесным фаллосом» пилотов «Победы»

Москва, 15 ноября. Росавиация проведет проверку по факту изменения траектории полета самолета «Победы» в небе над Уралом. Речь идет о «небесном фаллосе» в поддержку Артема Дзюбы.

«Проверка бы проводилась вне зависимости от того, чтобы было нарисовано в небе. Дело не в том, что пилоты там член нарисовали. Но была задержка рейса, было изменение маршрута. Проверка связана именно с этим, с законностью действий пилотов», — подчеркнул источник ФАН, знакомый с ситуацией.

Напомним, 11 ноября капитан пассажирского лайнера «Победы» решил поддержать футболиста Артема Дзюбу и нарисовал следом радара в небе фаллический символ. Представители авиакомпании тогда заявили ФАН, что, возможно, таким образом капитаны «Победы» выразили поддержку капитану сборной России. Самолет следовал из Москвы в Екатеринбург.