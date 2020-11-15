Иосиф Пригожин рассказал, как сохранить семейное счастье на долгие годы

Москва, 15 ноября. Известный продюсер Иосиф Пригожин поделился с фанатами секретами счастливых отношений.

Музыкант многие годы женат на популярной российской исполнительнице Валерии. Их отношения начались с сотрудничества, артистка в 2003 году подписала контракт со звукозаписывающей студией «Нокс Мьюзик». Спустя год Пригожин сделал певице предложение.

Продюсер уверен, что брак с Валерией построен на уважении и понимании. Секрет счастливых отношений, по словам музыканта, заключается взаимных уступках друг другу во всем.

«Сила любви творит чудеса. Только самодостаточные люди способны быть счастливыми», — написал в Instagram артист.

Для Пригожина брак с Валерий стал третьим по счету. Совместных детей у пары нет, однако артист относится к детям певицы от предыдущих браков как к родным.