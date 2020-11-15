Глава администрации Пензы ответил на вопросы о повышении стоимости проезда

Пенза, 15 ноября. Действующий глава администрации города Пензы Андрей Лузгин провел онлайн-конференцию, во время которой он ответил на многочисленные вопросы и жалобы горожан о повышении стоимости проезда на общественном транспорте.

По словам Лузгина, наибольшее количество вопросов, поступивших на горячую линию администрации города и Управления транспорта Пензенской области, было связано с оказанием влияния на перевозчиков для возвращения прежних тарифов. Как заметил глава администрации, такое влияние оказать невозможно, так как перевозчики работают по нерегулируемым тарифам.

«Данная тема, безусловно, очень чувствительна для всех жителей города Пензы. Повышение произошло до 27 рублей в автобусах большого класса, и до 32 рублей в автобусах малого класса, что составило чуть более 15%. К сожалению, перевозчики, работающие на нерегулируемых тарифах, вправе самостоятельно определять стоимость проезда, что они, мотивируя повышением и заработных плат, и стоимостью горюче-смазочных материалов и запасных частей, приняли решение сделать», — заявил Лузгин.

Далее глава администрации пояснил, что повышение стоимости проезда на транспорте частных перевозчиков никак не повлияет на тарифы муниципального транспорта, которые до 2021 года гарантированно останутся на прежнем уровне.

«У нас тарифы в троллейбусе остаются на текущем уровне — 20 рублей. Тариф на данном виде транспорта является регулируемым и субсидируется из муниципального бюджета. Тариф остается на таком уровне до 31 декабря 2020 года. Дальше будет новый период регулирования, и пока перевозчик не передавал регулятору тарифное дело на рассмотрение о его повышении. Будем надеяться, что тариф на троллейбусах останется такой же», — заверил Андрей Вячеславович.

Следующая большая группа вопросов, адресованных главе администрации, была связана с действием льготных транспортных карт после повышения тарифов. Андрей Лузгин заверил владельцев карт, что стоимость проезда для них останется прежней. Для этого муниципальный бюджет выделит порядка 18 млн рублей

Завершил конференцию Андрей Вячеславович оглашением ближайших планов пензенской администрации по увеличению контроля над ценообразованием в общественном транспорте.

«Мы неоднократно говорили о том, что администрация города Пензы вместе с Управлением транспорта Пензенской области разрабатывает концепцию перехода городского пассажирского транспорта на работу по регулируемым тарифам. Была подана заявка в Минтранс. К сожалению, в настоящий момент времени заявка на приобретение новых газовых автобусов в лизинг пока не получила ни одобрения, ни подтверждения того факта, что мы не будем принимать участия в этой программе. Параллельно мы ведем переговоры с Внешэкономбанком о возможности приобретения всех транспортных средств в лизинг. Мы рассчитываем завершить переговоры за декабрь», — заключил Лузгин.

Напомним, что повышение стоимости проезда в Пензе произошло в субботу, 14 ноября. Как сообщал ранее ФАН, жители Пензы крайне негативно встретили новость о подорожании проезда на общественном транспорте города. После подорожания стоимость билета для проезда в автобусах составила 27 рублей, а в маршрутных такси — 32 рубля.