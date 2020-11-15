Кинолог назвал самые частые фобии собак

Москва, 15 ноября. Самые распространенные страхи у собак назвал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев и рассказал, как с ними бороться.

Больше всего собаки пугаются грозы, взрывов петард или выстрелов, чужих людей и поездок на машине, сообщил в интервью РИА Новости Голубев. Также у каждого животного есть индивидуальные фобии, считает кинолог. Он порекомендовал хозяевам разобраться с причинами страхов собак и научиться останавливать панику.

Животное можно переключить на другую деятельность. Хорошо помогает спорт, дрессировка и работа с кинологом. Собак следует приучать к шумным звукам: включать запись фейерверков, грозы и стрельбы, постепенно увеличивая громкость. Тогда питомец будет постепенно привыкать к шуму.