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Депутаты не знают, как вернуть уборщицу Удгодскую на пост главы поселка

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Депутаты не знают, как вернуть уборщицу Удгодскую на пост главы поселка

Кострома, 15 ноября. Депутаты Повалихинского городского поселения не знают, как вернуть бывшую уборщицу Марину Удгодскую на пост главы поселка.

Ранее женщину избрали руководителем населенного пункта, однако спустя некоторое время она подала в отставку. Местные депутаты ее заявление удовлетворили 9 ноября, она должна была покинуть пост 19 числа, но сообщила, что передумала, так как не может «предать тех, кто за нее голосовал». Теперь депутатам каким-то образом придется отменять отставку Удгодской.

Как сообщила депутат Елена Афанасьева, граждане рады, что экс-уборщица все же останется главой поселка, но как технически быть с уже утвержденным решением парламентариев, пока непонятно.

«Не буду скрывать, я рада, что Марина передумала, потому что было столько шумихи, и она прямым текстом заверяла журналистов, что она справится», — цитирует Афанасьеву издание «Подъем».

Ранее стало известно, что телеведущая Ксения Собчак сняла про Марину Удгодскую документальный фильм.

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