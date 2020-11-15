Михаил Боярский бросил вызов российским тиктокерам

Москва, 15 ноября. Исполнитель роли Д'Артаньяна в экранизации «Трех мушкетеров», 70-летний актер и певец Михаил Боярский записал ролик для сервиса TikTok, показав необычный танец.

Боярский на кадрах ролика, который также появился в его микроблоге в социальной сети Instagram, показывает фрагмент уникального хореографического номера своему концертному директору — Александру Зыкину. Пост Боярский сопроводил подписью: «А попробуйте так...».

Поклонники народного артиста в комментариях под роликом отметили, что разменявший восьмой десяток Боярский не утратил грации движений и сноровки, присущей настоящему мушкетеру. Один из поклонников исполнителя песни «Констанция» обратил внимание, что Боярский движется в ногу со временем, а также неизменно делится с фолловерами позитивным настроем и юношеским задором, не покидающим артиста ни на мгновенье.

Ранее Федеральное агентство новостей информировало, что жена Михаила Боярского рассказала, где подхватили коронавирус артисты театра Ленсовета.