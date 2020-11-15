Танкисты ЗВО на 90% завершили подготовку техники к зимнему периоду

Москва, 15 ноября. Гвардейская танковая армия Западного военного округа (ЗВО) почти закончила подготовку техники к зимней эксплуатации. Об этом сообщила пресс-служба ЗВО.

Специалисты завершают подготовку вооружения, боевой и спецтехники к зимнему периоду. Согласно плану, было проведено техническое обслуживание танков, бронетехники, автомобилей и транспорта. С военнослужащими проведены специальные занятия по правилам использования техники при отрицательных температурах. Всего в работах задействованы более 2500 солдат танковой армии ЗВО.

Механики проверили работу основных узлов и агрегатов, систем вооружения, заменили масла, смазки и жидкости, провели инвентаризацию ЗИП и шлемофонов для экипажей. С каждой единицей техники было проведено более 50 различных проверок. Для нужд специалистов ЗВО командование предоставило десятки тонн горюче-смазочных материалов.