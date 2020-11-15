Анфиса Чехова раскрыла фанатам секрет молодости после 40 лет

Мале, 15 ноября. Известная российская телеведущая, 42-летняя актриса и певица Анфиса Чехова показала поклонникам снимок, сделанный во время купания в бассейне на Мальдивах.

Селебрити на фотографии, опубликованной в ее личном микроблоге в социальной сети Instagram, предстала перед фанатами «дрейфующей» на лазурной глади бассейна в леопардовом купальнике. Лицо знаменитости направлено навстречу лучам солнца, нежно играющим на ее загорелой коже.

Чехова в описании к посту порассуждала на тему вечной молодости, отметив, что в свои 42-года ощущает себя лучше, чем 18 лет назад, — как внутренне, так и внешне. Такого результата, утверждает телеведущая, ей помогла добиться упорная работа над своим ментальным здоровьем, мышлением, сознанием и прочих аспектах.

«Вся та работа, которую я проделала, отразилась на моем лице и теле! — пишет Чехова. — Ведь наш тип тела и физиогномика формируются благодаря нашему психотипу!».

В заключение телеведущая отметила, что на жизненном пути крайне важным является сохранение любви к себе. Чехова не уточнила, какой именно смысл вкладывает в это понятие, но пообещала, что когда-нибудь соберется с силами и раскроет этот секрет своим поклонникам.