Пожилая екатеринбурженка против воли «взяла» кредит почти на 2 млн рублей

Екатеринбург, 15 ноября. Пенсионерка из Екатеринбурга стала жертвой банковских аферистов. Мошенники оформили на доверчивую женщину кредит почти на 2 млн рублей.

Об инциденте сообщили в пресс-службе УМВД Екатеринбурга. 12 ноября в полицию обратилась 64-летняя пенсионерка. Она рассказала, как ей позвонил неизвестный мужчина и провернул уже стандартную схему — представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил клиентке о неких сомнительных операциях на ее счете, а также предупредил, что на ее якобы на ее имя пытаются оформить кредит.

После этого пенсионерке предложили отменить операцию, для этого аферист перевел женщину на другого лжесотрудника, а а затем на «робота», которому она сообщила код, который ей пришел на телефон.

Каково же было ее удивление, когда положив трубку, она зашла в мобильное приложение банка и увидела, что на ее имя оформлен кредит на 1,8 миллиона рублей. Тут же «сотрудник банка» позвонил ей снова и уговорил скачать на телефон приложение удаленного доступа. Затем пенсионерку подключении к «семейному» счету с указанием конкретных лиц, которые потом отключили ее лот счета, с которого быстро исчезли все кредитные деньги, а долг остался висеть на ней

Тогда женщина обратилась в полицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Мошенников, причастных к этой афере, ищут.