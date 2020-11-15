Успенская призналась, что страдает из-за зависимости дочери

Москва, 15 ноября. Королева отечественного шансона Любовь Успенская откровенно рассказала, что страдает из-за зависимости дочери Татьяны Плаксиной. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

Через месяц наследнице Успенской исполнится 31 год, но впервые исполнительница решила не дарить дочери деньги, как делала это раньше. Сейчас Плаксина живет в США, там она не работает, а деньги получает, появляясь на российском телевидении в популярных ток-шоу, где рассказывает нелицеприятные вещи о матери.

Недавно Татьяна призналась, что принимает психоделические вещества, и не скрывает это ни от кого. При этом девушка считает, что лечить ее не нужно и зависимости у нее нет.

«Она должна нести ответственность за то, что она искалечила меня физически, духовно и морально. Человек — маньяк, тиран, садист. Мать меня преследует. Это все длится 30 лет», — объяснили в одном из шоу свои претензии к матери Татьяна.

Она рассказала, что отправляет матери многочисленные сообщения, но та не отвечает. Успенская все эти претензии отвергает. В интервью «Люди говорят» с Лаурой Джугелия она пояснила, что ее дочь стала употреблять запрещенные препараты после чрезвычайного происшествия, которое произошло два года назад. Тогда Татьяна упала с велосипеда и сломала челюсть.

«Авария ее разрушила психически. Ей было тяжело. Она начала «расслабляться», — разоткровенничалась Успенская.

Но такой способ отдыха был не по душе Любови Успенской, поэтому Татьяна на деньги отца уезжала заграницу, после чего возвращалась к матери. Прошлой зимой у девушки случился срыв, и она обратилась сама на ТВ с предложением дать интервью о сложных взаимоотношениях с матерью. Оно получилось резонансным и скандальным. После него Плаксина уехала в США.

«Таня нуждается в наличных, чтобы покупать наркотики. И телевидение ей в этом помогает. Она согласна говорить что угодно, лишь бы получить деньги. Она даже пыталась уговорить моего бывшего мужа, чтобы он тоже дал интервью против меня. Он отказался. Сейчас еще одну программу снимают, так что готовьтесь», — поделилась переживаниями королева отечественного шансона.

Она призналась, что сейчас очень страдает, и дело не в том, что дочь оговорила ее.

«Страдаю не от того, что она оговорила меня. А от того, что моя дочь зависима. Я буду бороться, я не опущу руки. И дай бог, чтобы меня она услышала. Пусть она поймет, как свою жизнь разрушает», — добавила артистка.

Ранее сообщалось, что дочь Любови Успенской пожелала матери смерти из-за критики своих картин.