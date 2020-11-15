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Стало известно, как застраховать сбережения от скачков курса рубля

Стало известно, как застраховать сбережения от скачков курса рубля

Москва, 15 ноября. Совет по защите сбережений от нестабильности на рынке валют российским гражданам дала эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Шумакова.

Колебания на мировом рынке валют не обошли стороной и российскую денежную единицу, показавшую в этом году нестабильность по отношению к доллару и евро. Однако средства можно застраховать от скачков курса рубля, уверяет консультант по финансовой грамотности проекта «вашифинансы.рф».

Необходимо организовать сбережения как в российской, так и в иностранной валюте, отдав рублю 50% этих средств. Такая тактика не только снизит риски, но и будет имеет потенциал роста. Причем решение насчет конкретной валюты необходимо принимать в соответствии с долгосрочными целями, такими как отпуск в определенной стране или крупная покупка.

Для пенсионного капитала или детского фонда лучше использовать иностранную валюту. К тому же важно отказаться от спекулятивных операций, если вкладчику недостает опыта, считает эксперт.

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