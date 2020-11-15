Перечислены регионы РФ с самым низким приростом по коронавирусу за сутки

Москва, 15 ноября. Самый маленький темп прироста новой коронавирусной инфекции за сутки зафиксирован в Ханты-Мансийском автономном округе и Дагестане.

Там он составил 0,6%, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. На втором месте идет Республика Калмыкия, Республика Марий Эл, Чукотский автономный округ и Республика Татарстан с показателем в 0,7%.

В Ямало-Ненецком автономном округе темп прироста составляет 0,8%. Такие же показатели зарегистрированы в Карачаево-Черкесской Республике, Кабардино-Балкарской Республике, Московской и Свердловской областях, а также в Чувашской Республике и Краснодарском крае.

За последние сутки российские медики выявили 22 572 новых случая коронавирусной инфекции в 85 регионах страны. Актуальные сведения о сложившейся эпидемиологической обстановке можно отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф.