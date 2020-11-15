Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Врач назвал дату выхода России на плато по коронавирусу

Врач назвал дату выхода России на плато по коронавирусу

Москва, 15 ноября. Профессор Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский назвал приблизительную дату выхода России на плато по коронавирусу.

Как пишет MK.ru, при соблюдении ограничений пик будет зафиксирован в начале зимы, примерно во время новогодних праздников. После этого Россия выйдет на плато. Спад заболеваемости ожидается к лету 2021 года.

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов считает, что пик и спад в регионах не будут совпадать, так как прирост заболеваний начался не одновременно.

Новости партнеров