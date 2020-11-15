Военный эксперт объяснил, почему США боятся «Мертвой руки» России

Наличие у России системы «Периметр» нивелирует любое желание западных государств нанести удар по РФ. С таким мнением в интервью ФАН выступил известный российский военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин.

В докладе помощника госсекретаря США по международной безопасности Кристофера Форда сказано, что в Вашингтоне обеспокоены в связи с возможностью России нанести ответный ядерный удар. Американские военные опасаются системы «Периметр», известной на Западе как «Мертвая рука». По мнению представителя Госдепа, искусственный интеллект отдаст приказ даже без связи с генштабом.

«Если предположить, что эта система действительно существует и работает так, как о ней сообщалось, то если в условиях кризиса ее активирует высшее командование, «Периметр», судя по всему, автоматически даст приказ на запуск ракет ядерного арсенала страны, если засечет ядерные взрывы на территории России», — отметил Форд.

Федеральное агентство новостей связалось с военным экспертом Василием Дандыкиным с просьбой прокомментировать заявление представителя Госдепа США. Он рассказал, что созданный в СССР комплекс автоматического управления ответным ядерным ударом «Периметр» получил на Западе название «Мертвая рука». Особенность системы состоит в том, что в случае ядерного удара по территории страны решение об ответных действиях она может принять самостоятельно или с минимальным человеческим участием.

«Ранее американцы делали заявление по нашему беспилотному аппарату «Посейдон», который может оснащаться ядерной боеголовкой. В США заявили, что применение нового российского оружия повлечет за собой цунами, которое смоет половину Америки. Что касается системы «Периметр», то она устроена следующим образом: если будет совершено нападение на наше государство со стороны вероятных противников, то последует неминуемый ответ. Даже если будут выведены из строя командные штабы», — сообщил эксперт.

Василий Дандыкин рассказал и о том, почему Соединенные Штаты так боятся российской системы. По его словам, «Периметр» является одним из главных сдерживающих факторов, который способен «охладить пыл» потенциальных врагов России, желающих нанести ей вред.

«Возможный ответный удар со стороны России и пугает Соединенные Штаты. Система, созданная нашими гениальными учеными, отработает на 100%. Сегодня США пытаются выйти из договора об СНВ-3, привязав к нему Китай. Пока такие действия со стороны Запада будут предприниматься, система «Периметр» будет работать в интересах нашего государства. Она является одним из главных сдерживающих факторов, поскольку Вашингтон уже возвел Россию в ранг «главного врага». «Посейдон» существует для того, чтобы ни у кого не было даже желания поработать из космоса по России. Система обеспечивает сохранность нашего государства и его безопасность», — заверил эксперт.

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