Александр Колтовой перед смертью в спешке покинул студию «Звезды сошлись»

Москва, 15 ноября. Телеведущий Александр Колтовой, погибший в результате крушения легкомоторного самолета в Подмосковье, перед смертью в спешке покинул место работы.

Александр Колтовой, являвшийся соведущим Леры Кудрявцевой в рамках программы «Звезды сошлись», куда-то спешил по завершении последних съемок с его участием. Как стало известно журналистам программы «Ты не поверишь!» на телеканале «НТВ», в гримерке покойного телеведущего по-прежнему висит рубашка, которую Колтовой снял после съемок, а также хранятся его ботинки 49-го размера.

Кудрявцева вспомнила один из последних разговоров с коллегой по съемочной площадке: Колтовой выражал обеспокоенность предстоящим полетом, из-за чего ему плохо спалось ночью.

«Мы хихикали всегда с ним за кулисами. Я наезжала на него. Рабочие моменты. Все шутки и прибаутки. Нет человека — и все. Ужасно это. В гримерке все осталось так же, как было при его жизни», — делится Кудрявцева подробностями работы с Колтовым.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что телеведущий Александр Колтовой и его спутница Наталья Климова перед смертью могли направляться на базу отдыха в Коприно, вопреки первоначальной теории об их полете в Рыбинск.