Вашингтон встревожен возможным наличием у России системы «Мертвая рука»

Москва, 15 ноября. США напуганы тем, что РФ могла унаследовать от СССР комплекс управления ответным ядерным ударом «Периметр».

В докладе помощника госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофера Форда говорится, что Вашингтон обеспокоен возможным наличием у России данного комплекса, который на Западе прозвали «Мертвой рукой».

«Ее наличие, судя по всему, в 2011 году подтвердил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН)», — говорится в документе.

США опасаются, что если подобный комплекс действительно существует, то высшее командное руководство страны может им воспользоваться.

«У любого, кто обеспокоен вопросами морали применительно к ядерным вооружениям, явно возникнут неприятные вопросы по поводу «Периметра», — заявил Форд.

Особенностью системы «Периметр», по информации СМИ, является возможность самостоятельно принимать решение от ответной атаки в случае ядерного удара по территории страны.

В 2011 году командующий РВСН Сергей Каракаев подтвердил в беседе с «Комсомольской правдой», что система существует и находится на боевом дежурстве.

Ранее американское издание The Drive обратило внимание на то, что Россия работает над созданием нового пункта управления ядерными силами, который может использоваться для нанесения ответного удара.