Бюллетени на президентских выборах Молдавии не имеют графы «против всех»

Кишинев, 15 ноября. На президентских выборах в Молдавии бюллетени для избирателей не имеют графы «против всех».

Как сообщает корреспондент ТАСС, в бюллетенях есть лишь два варианта для голосования: нынешний президент страны Игорь Додон и экс-премьер-министр Майя Санду.

В воскресенье, 15 ноября, в стране стартовал второй тур президентских выборов, работает более двух тысяч избирательных участков в Молдавии и еще почти 140 за границей. Всем избирателям выдают маски, перчатки, а ручки просят взять с собой. Для обеспечения безопасности на участках работают порядка шести тысяч полицейских.

В первом туре Санду обошла Додона почти на 3,5%. Сегодня бывший премьер проголосовала на одном из участков в Кишиневе.