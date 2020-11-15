Столкновение Lada и Kia под Нижним Новгородом унесло жизни трех человек

Нижний Новгород, 15 ноября. Три человека стали жертвами лобового двух легковушек в Нижегородской области. Дорогу не поделили Lada Priora и Kia Sportage.

Автокатастрофа произошла поблизости с поселком Кременки Дивеевского района накануне вечером. По предварительным данным, водитель Lada не справился с управлением, вылетел на полосу встречного движения, где протаранил Kia, сообщает телеканал 360.

В результате погибли водитель и пассажир из отечественной машины, а также водитель из Kia. В настоящее время обстоятельства и причины смертельной аварии продолжают выяснять сотрудники ГИБДД.

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