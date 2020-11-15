Огонь уничтожил кровлю бани и два автомобиля в Вырыпаевке

Ульяновск, 15 ноября. Пожар в Засвияжском районе Ульяновска повредил несколько зданий и два автомобиля.

Огонь охватил частный дом в селе Вырыпаевка накануне, 14 ноября. Сначала очаг возгорания находился только в одном месте, однако через некоторое время огонь перекинулся на баню, веранду и гараж. Два автомобиля, припаркованные в гаражном отделении, оказались полностью уничтожены пожаром. Также из-за возгорания произошло обрушение кровли дома и бани.

По данным спасателей, в результате инцидента пострадали жильцы дома. Причина случившегося пока неизвестна. Выяснением обстоятельств пожара в Вырыпаевке занимаются правоохранители.