Саратовец опрокинул иномарку в коммунальную яму с водой

Саратов, 15 ноября. Водитель иномарки допустил опрокидывание Reno в коммунальную яму в Заводском районе Саратова.

Мужчина не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в траншею. Иномарка повредила трубу, что привело к заполнению ямы на Динамовском проезде водой. Водитель самостоятельно выбрался из траншеи, глубиной 4,5 метра.

Гражданин отказался от госпитализации, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Саратовские правоохранители проводят проверку по факту инцидента, сообщили в СК по региону.