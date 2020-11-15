Госдума предлагает создать международную платформу по деоккупации Украины

Москва, 15 ноября. Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет предлагает сформировать международную платформу по деоккупации Украины.

По словам парламентария, Киев не раз заявлял о проведении «крымского саммита» по «возвращению» полуострова, хотя сейчас нужно обсуждать вопрос о том, чтобы была создана специальная платформа.

«Сегодня нужно ставить вопрос о создании международной платформы деоккупации братской нам Украины от внешнего заокеанского управления и спасения страны от националистов, которые засели во власти», — цитирует политика РИА Новости.

Как отметил Шеремет, Украине не удалось стать самостоятельным государством после распада СССР, поэтому страну используют для противостояния с Россией. Запад превратил Украину и ее народ в инструмент достижения своих корыстных геополитических интересов, уверен парламентарий. Нынешним киевским властям нравится выполнять роль обслуживающего персонала, резюмировал он.

Ранее политолог Владислав Ганжара заявил, что позиция украинской власти в отношении водоснабжения Крыма побудила Россию действовать оперативнее для устранения возникшей проблематики.