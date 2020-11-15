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Госдума предлагает создать международную платформу по деоккупации Украины

Госдума предлагает создать международную платформу по деоккупации Украины

Москва, 15 ноября. Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет предлагает сформировать международную платформу по деоккупации Украины.

По словам парламентария, Киев не раз заявлял о проведении «крымского саммита» по «возвращению» полуострова, хотя сейчас нужно обсуждать вопрос о том, чтобы была создана специальная платформа.

«Сегодня нужно ставить вопрос о создании международной платформы деоккупации братской нам Украины от внешнего заокеанского управления и спасения страны от националистов, которые засели во власти», — цитирует политика РИА Новости.

Как отметил Шеремет, Украине не удалось стать самостоятельным государством после распада СССР, поэтому страну используют для противостояния с Россией. Запад превратил Украину и ее народ в инструмент достижения своих корыстных геополитических интересов, уверен парламентарий. Нынешним киевским властям нравится выполнять роль обслуживающего персонала, резюмировал он.

Ранее политолог Владислав Ганжара заявил, что позиция украинской власти в отношении водоснабжения Крыма побудила Россию действовать оперативнее для устранения возникшей проблематики.

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