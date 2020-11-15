В Нидерландах указали на связь западных СМИ и спецслужб США по делу MH17

Москва, 15 ноября. Британское интернет-издание Bellingcat, которое сотрудничает с западными и украинскими спецслужбами, продолжает распространять лживую информацию о крушении малайзийского авиалайнера MH17. К такому выводу пришел голландский журналист Эрик ван де Бик. Публикует перевод материала «ПолитРоссия».

Созданное в 2014 году интернет-издание Bellingcat не раз подозревали в работе на спецслужбы США и Великобритании. По словам Эрика ван де Бика, есть много фактов, которые указывают на то, что данная структура занимается распространением дезинформации, и не только о деле MH17.

По словам Эрика ван де Бика, многие журналисты контактируют со спецслужбами и не скрывают этого. Он пояснил, что «спецслужбы шепчут журналистам такие вещи, которые они зачастую не могут проверить, но все равно публикуют».

«Я не одобряю подобную журналистику и не освещаю того, что не могу подтвердить <…> Я также не знаю, от кого Bellingcat всегда получает конфиденциальные документы. Спецслужбы? ЦРУ и МI5 всегда рядом», — указал голландский журналист.

Как подчеркнул Эрик ван де Бик, многие следят за делом MH17 на основе публикаций официального следствия и Bellingcat. Непредвзятую точку зрения публикуют лишь немногие СМИ, остальные поддерживают версию, в которой говорится о невиновности украинской стороны.

«Честно говоря, я не знаю, что случилось с MH17. Но я задаю вопросы, потому что я журналист. Bellingcat считает, что точно знает, что произошло. С самого начала они поддерживали версию СБУ о русском «Буке», — констатировал журналист из Нидерландов.

Он также заявил о нападках Bellingcat из-за дела MH17 и признался, что сейчас его обвиняют в конспирологическом мышлении.

Юрист Николай Топорнин ранее заявил, что судебные разбирательства в Нидерландах по факту крушения рейса MH17 в 2014 году могут зайти в тупик из-за отсутствия прямых доказательств.