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Миро назвала возможную причину реанимации Дмитрия Хрусталева

Миро назвала возможную причину реанимации Дмитрия Хрусталева

Москва, 15 ноября. Блогер Лена Миро уверена, что увлечение новыми наркотическими веществами или алкоголем довели телеведущего Дмитрия Хрусталева до состояния комы.

Информацию о госпитализации и тяжелом состоянии известного ведущего Дмитрия Хрусталева ранее подтвердил источник Федерального агентства новостей. На новость о реанимации известного юмориста отреагировала публицист Лена Миро, заявив, что шоумен мог отравится запрещенными веществами или контрафактным алкоголем.

Благодаря медикам удалось спасти жизнь шоумену. Сейчас Хрусталев пришел в себя и находится в коронавирусной больнице в Сестрорецке.

«Вся полусветская Москва принялась гадать: коронавирус или интоксикация? Что же случилось на самом деле? Позже выяснилось, что из комы Хрусталева вывели», — пишет блогер.

Плохо Хрусталеву стало во время поездки на дачу в Репино. Благодаря оперативной помощи водителя шоумена удалось спасти. Неизвестно, что именно стало причиной отравления телеведущего, однако Миро уверена, что это может быть то же самое вещество, из-за которого стало плохо блогеру Алексею Навальному.

«Впрочем, с Дмитрием могла сыграть злую шутку и паленая водка села Кафтанчиково под секретным названием «Новичок», — иронично отметила блогер.

Как сообщалось ранее, артиста госпитализировали 14 ноября после резкого ухудшения здоровья. По данным источника ФАН, в больницу шоумена привез личный водитель.

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