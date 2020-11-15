Миро назвала возможную причину реанимации Дмитрия Хрусталева

Москва, 15 ноября. Блогер Лена Миро уверена, что увлечение новыми наркотическими веществами или алкоголем довели телеведущего Дмитрия Хрусталева до состояния комы.

Информацию о госпитализации и тяжелом состоянии известного ведущего Дмитрия Хрусталева ранее подтвердил источник Федерального агентства новостей. На новость о реанимации известного юмориста отреагировала публицист Лена Миро, заявив, что шоумен мог отравится запрещенными веществами или контрафактным алкоголем.

Благодаря медикам удалось спасти жизнь шоумену. Сейчас Хрусталев пришел в себя и находится в коронавирусной больнице в Сестрорецке.

«Вся полусветская Москва принялась гадать: коронавирус или интоксикация? Что же случилось на самом деле? Позже выяснилось, что из комы Хрусталева вывели», — пишет блогер.

Плохо Хрусталеву стало во время поездки на дачу в Репино. Благодаря оперативной помощи водителя шоумена удалось спасти. Неизвестно, что именно стало причиной отравления телеведущего, однако Миро уверена, что это может быть то же самое вещество, из-за которого стало плохо блогеру Алексею Навальному.

«Впрочем, с Дмитрием могла сыграть злую шутку и паленая водка села Кафтанчиково под секретным названием «Новичок», — иронично отметила блогер.

Как сообщалось ранее, артиста госпитализировали 14 ноября после резкого ухудшения здоровья. По данным источника ФАН, в больницу шоумена привез личный водитель.