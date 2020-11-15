Политолог объяснил причину плохих отношений России и Польши

Мягко говоря, плохие отношения между Россией и Польшей уже давно стали притчей во языцех. Об этом в интервью ФАН заявил политолог Международного института политических исследований Владимир Брутер.

Ранее в интервью порталу Cyber Defence 24 пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин заявил, что Москва делает попытки атаковать Варшаву в информационном пространстве, чтобы испортить ее положительный имидж. Эти нападки, по его словам, выражаются в «разведывательной деятельности, провокациях, дипломатических выпадах и хакерских атаках» — таким образом Россия якобы пытается «укрепить энергетическое и политическое господство» в Восточной Европе.

«Российская Федерация может говорить о Польше все, что считает нужным, — заявил Брутер. — Кроме того, информация из российских СМИ не поступает на стол руководителям Запада, когда они принимают решения относительно Варшавы, — поэтому ей, на мой взгляд, не на что особо жаловаться. Да вообще, к нашим средствам массовой информации там относятся по большей части отрицательно».

Политолог посоветовал полякам, раз те так чутко относятся к критике от России, искать причины такого отношения «в себе» и строить свое общение с Москвой «иначе».

«Что же касается хакерских атак, то это вопрос совершенно отдельный: никто точно не знает и не документирует, кто кого атаковал, и РФ здесь совершенно ни при чем: подобное безобразие не осуществляется по приказу из Кремля, — убежден эксперт. — А что до дипломатических выпадов, то нигде в международных правовых актах не записано, что Москва должна создавать положительный образ Варшаве! Так что говорить она о ней будет исключительно то, что сама считает нужным».

По словам собеседника ФАН, как Польша, так и Россия борются за «политическое господство» в регионе — и это нормально.

«Так что если поляки хотят нормальной конкуренции, им следует отказаться от политики проведения «недружественных шагов» по отношению к нам, — посоветовал Брутер. — Пока все это не началось, наши страны хорошо общались, а теперь Варшаве, видите ли, не нравится, как Москва реагирует на русофобские выпады в свой адрес».

Политолог также прокомментировал аналогичные обвинения Жарина в отношении Германии и Китая — тут, по мнению эксперта, польский чиновник оказался неправ лишь наполовину.