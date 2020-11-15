Россияне осудили польского политика после слов об «испорченной репутации»

Варшава, 15 ноября. Россия якобы проводит информационные кампании, направленные против Польши, заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб страны Станислав Жарин.

По его словам, Российская Федерация якобы использует для этого каналы связи на разных языках. Об этом Жарин рассказал во время беседы с корреспондентом портала cyberdefence24.pl.

Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши заявил, что российская сторона «манипулирует образом Варшавы», чтобы выставить ее государством, которое «постоянно создает проблемы в Европе». По его словам, главной угрозой для страны является деятельность Москвы, основанная на «манипуляции образом Польши, НАТО, Запада».

Российские пользователи Сети резко раскритиковали заявление польского политика об «испорченной репутации» страны.

«Запад - Шерхан. НАТО - шакалы. Польша - гиена. Все по классике», — заявил российский пользователь Сети.

Они также поинтересовались, «как можно испортить то, что уже давно прогнило».