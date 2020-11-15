Россияне осудили польского политика после слов об «испорченной репутации»

Варшава, 15 ноября. Россия якобы проводит информационные кампании, направленные против Польши, заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб страны Станислав Жарин.
По его словам, Российская Федерация якобы использует для этого каналы связи на разных языках. Об этом Жарин рассказал во время беседы с корреспондентом портала cyberdefence24.pl.
Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши заявил, что российская сторона «манипулирует образом Варшавы», чтобы выставить ее государством, которое «постоянно создает проблемы в Европе». По его словам, главной угрозой для страны является деятельность Москвы, основанная на «манипуляции образом Польши, НАТО, Запада».
Российские пользователи Сети резко раскритиковали заявление польского политика об «испорченной репутации» страны.
«Запад - Шерхан. НАТО - шакалы. Польша - гиена. Все по классике», — заявил российский пользователь Сети.
Они также поинтересовались, «как можно испортить то, что уже давно прогнило».
«Уж как себя Польша скомпрометировала так ни одна страна не способна сделать. При этом умудрилась подставить свой собственный народ, став первым врагом России в Европе, тем самым сделав Польшу первым ударом нападения в случае войны», — добавил другой россиянин.