Обнаруженный на берегу Невы труп человека был расчленен

Санкт-Петербург, 15 ноября. Труп человека, обнаруженный на берегу Невы в Ленобласти, был расчленен. Об этом сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Останки нашел житель поселка Дубровка в районе старого пляжа. Кости были разрознены. В стороне находились берцовые и бедренные кости, уточнил собеседник агентства.

На скелете были найдены и фрагменты синей куртки, зеленой футболки, трусов темного цвета, синих джинсов. Кроме того, рядом был рюкзак — внутри были найдены маникюрные щипцы, пластиковые подорожные карты без имен. Обстоятельства гибели мужчины сейчас выясняются.