Дмитрий Хрусталев пришел в себя

Санкт-Петербург, 15 ноября. Состояние известного актера и телеведущего Дмитрия Хрусталева стабилизировалось, сообщил ФАН источник, знакомый с ситуацией.

Как сообщалось ранее, артиста госпитализировали накануне после резкого ухудшения здоровья. По данным источника ФАН, в больницу шоумена привез личный водитель.

Известность Хрусталеву принесли игры в КВН в составе «Сборной Санкт-Петербурга». Шоумен был главным участником проекта Comedy Woman, а последние годы он работает в шоу «Вечерний Ургант».

До этого «Федерал Пресс» сообщал о госпитализации другого известного комика Сергея Светлакова. Он заболел коронавирусной инфекцией. Компьютерная томография показала, что легкие юмориста поражены COVID-19. По мнению самого Сергея, с ним в глобальном смысле все нормально.