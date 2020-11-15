Синоптики предупредили о сильном похолодании в центральных регионах России

Москва, 15 ноября. Безоблачная погода и антициклон станут причиной похолодания в центре Европейской части России, поделился научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Следующая неделя принесет серьезные изменения в погодных условиях в центральных регионах страны, уточнил специалист. Ночью температура воздуха опустится до -1…-6 градусов. Местами эти показатели могут составить до -10 градусов.

«Утром возможен туман антициклонального характера», — добавил эксперт.

Вторник и среда окажутся наиболее холодными днями, уточнил синоптик. По словам Вильфанда, температурный фон будет наблюдаться в пределах климатической нормы.