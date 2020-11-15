Ксения Алферова удивила поклонников ярким снимком в постели

Москва, 15 ноября. Актриса и телеведущая Ксения Алферова опубликовала в своем микроблоге в социальной сети Instagram фотографию, на которой предстала обнаженной.

Instagram-аккаунт 46-летней дочери звезды фильма «Ночные забавы» Ирины Алферовой пополнился фотографией, на которой актриса запечатлена лежащей в собственной постели. Ксения Алферова на снимке смотрит прямо в объектив фотокамеры: ее волосы разметались по подушке буйными кудрями, а на губах играет едва заметная улыбка, сродни той, что так прославила натурщицу Леонардо да Винчи с картины «Мона Лиза».

Поклонники актрисы в комментариях под постом выразили бескрайнюю любовь к Алферовой, а также отметили, что она на снимке выглядит очень естественно. Не обошли вниманием и игривый взгляд артистки, способный разжечь пламя в сердце любого, кто осмелится заглянуть в ее глаза.

Ирина Алферова ранее возмутилась запретами, введенными из-за пандемии коронавируса. Как сообщало Федеральное агентство новостей, известная российская актриса считает неправильным, когда ограничивают свободу граждан, запрещая им общаться.