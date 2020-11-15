Политолог Ищенко рассказал о новом скандале на Украине из-за цензуры

Москва, 15 ноября. Соратники украинского президента Владимира Зеленского пытаются избавиться от критики СМИ по поводу РФ и превратить Украину в полицейское государство. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко, пишет «Политпазл».

С точки зрения эксперта, касающаяся цензуры инициатива соратников Зеленского, предложенная на законодательном уровне, может обернуться крупным политическим скандалом. Речь идет о том, что украинские депутаты предлагают расширить функции СБУ, в том числе предоставить им возможность преследовать издания, которые «транслируют выражения, содержащие отрицание факта военной агрессии Российской Федерации».

С точки зрения Ищенко, таким образом парламентарии хотят сформировать полицейское государство, в котором будут жестко пресекаться любые отступления от стандартов официальной пропаганды. Политолог напомнил, что сейчас на Украине есть наказание за «пропаганду терроризма и сепаратизма».

«Если раньше надо было доказать, что факт соответствующей пропаганды имел место, то теперь выводы должно будет произвольно делать СБУ — на основании своего собственного «мониторинга», — заявил Ростислав Ищенко.

Он добавил, что украинская власть намеревается наказывать украинские СМИ за то, что делают сами. Ищенко обратил внимание на то, что Украина не находится с Россией в состоянии войны.

«[Украина] даже пытается увеличить свой товарооборот с «агрессором», попутно настаивая на том, чтобы «агрессор» транзитировал в Европу свой «агрессивный» газ исключительно через украинскую территорию», — констатировал эксперт.

Политолог Ростислав Ищенко ранее рассказал, почему Украина проиграла гражданскую войну. По его словам, Киев проиграл в Донбассе, потому что в течение почти пяти лет, применяя вооружение, не смог вернуть под контроль народные республики.