Авария произошла днем 14 ноября на трассе Миасс — Златоуст. Водитель Peugeot 407 при обгоне не справился с управлением, следует из предварительных данных УГИБДД по области. Мужчина 1991 года рождения столкнулся со встречным автомобилем Lada Kalina.

Вторым транспортным средством управлял гражданин 1984 года рождения. После этого Peugeot протаранил еще одну машину — Audi А6. Водитель Lada Kalina скончался на месте ДТП от полученных травм. Мужчина, управлявший Peugeot, а также пассажир отечественного авто госпитализированы.

Столкновение Lada и Kia под Нижним Новгородом унесло жизни трех граждан, сообщал ФАН. ДТП произошло недалеко от села Кременки.