Ученые назвали еще одну причину легкого течения COVID-19 у детей

Вашингтон, 15 ноября. Причину, по которой дети и подростки реже заражаются коронавирусом и легче переносят болезнь, выяснили ученые из Университета Вандербильта.

Исследователи повторно изучили способ проникновения коронавируса в организм. При попадании в него белковые шипы вируса прикрепляются к рецептору ACE2 на поверхности клеток легких. Затем клеточный фермент TMPRSS2 расщепляет белок и вирус проникает в клетку, копируя и захватывая ее генетический механизм.

Новое исследование было направлено на то, чтобы выяснить, связан ли TMPRSS2 с течением заболевания и как фермент ведет себя в легких детей и пожилых людей. Результаты показали, что TMPRSS2 увеличивается с возрастом. Небольшое количество фермента у молодых людей мешает вирусу проникнуть в организм.