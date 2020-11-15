Моргенштерн оскорбил своих фанатов в Минске

Минск, 15 ноября. Рэпер Моргенштерн на своем концерте в Минске «заткнул» фанатов, которые перед началом концерта выкрикивали политические лозунги. Музыкант их не поддержал.

Перед выступлением рэпера из России фанаты кричали политические лозунги. Выйдя на сцену, музыкант в нецензурной форме дал понять, что против этого. Собравшиеся сочли слова рэпера неуважительными. Моргенштерн решил объясняться через сторис Instagram-аккаунта. По словам рэпера, в столице Белоруссии он провел один из лучших концертов в жизни.

«Но как я и ожидал, один из самых популярных Telegram-каналов Белоруссии перевернул мои слова так, будто бы я против народа <...> Я приехал сюда повеселиться и отдохнуть. И мне наплевать на политику», — признался Моргенштерн.

Ранее один из оппозиционных Telegram-каналов раскритиковал Моргенштерна за произошедшее на выступлении. Авторы ресурса обвинили певца в оскорблении их «быта, культуры и убеждений».