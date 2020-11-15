Мужчина лишился смартфона после объятий с кавказцами в Петербурге

Санкт-Петербург, 15 ноября. Двое незнакомцев завели разговор с жителем Северной столицы, а после похитили у него телефон, сообщил источник в правоохранительных органах.

Потерпевший заявил о пропаже смартфона 14 ноября. По словам петербуржца, накануне на Почтамтской улице к нему подошли двое незнакомых мужчин кавказской внешности и завели беседу. В конце разговора один из них протянул руку потерпевшему и приобнял его. После этого из кармана куртки мужчины пропал смартфон.

Предположив, что кто-то из новых знакомых похитил телефон, петербуржец бросился за ними. Однако мужчины, увидев потерпевшего, быстро сели в автомобиль и скрылись с места преступления. На данный момент правоохранители разыскивают предполагаемых похитителей дорогого гаджета. По факту случившегося ведется доследственная проверка.

Ранее ФАН писал, что у жительницы Северной столицы похитили драгоценности и 150 тысяч рублей. Женщина обнаружила пропажу ценных вещей и денег после того, как у нее в квартире побывала мошенница, обещавшая "снять порчу".