Аналитики оценили ситуацию с просрочками по кредитам в России

Москва, 15 ноября. Хотя бы один раз допускали просрочку по кредитам более половины россиян, имеющих заем, следует из исследования сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер».

Интернет-опрос провели среди россиян из всех регионов, в результат включены ответы порядка 1,8 тысячи респондентов. Около 5,9% граждан признались в том, что сами виноваты в появлении задолженности, так как пропустили дату внесения платежа.

При этом 45,8% опрошенных жителей РФ сообщили, что минимум один раз обслуживали кредит с задержкой по причине от них не зависящей. Всегда четко следовали графику внесения платежей 48,3% респондентов. Ранее стало известно, когда банки в России могут поднять ставки по вкладам. Эксперты считают, что это произойдет не раньше второго квартала 2021 года.