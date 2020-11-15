В Ленобласти выгнанный из психушки алкоголик порезал собутыльника

Волхов, 15 ноября. Выгнанный из психушки из-за пандемии коронавируса алкоголик ударил ножом своего собутыльника в Ленобласти, рассказал ФАН источник в правоохранительных органах.

В полицию поступило сообщение о том, что в городе Волхов кого-то порезали ножом. Приехавшая на место полиция обнаружила мужчину, раненого ножом в шею. Его доставили в больницу. Позже в полицию обратилась местная жительница, которая рассказала, что мужчину ранил ее брат. Она сообщила, что злоумышленник был выслан из психиатрической больницы из-за пандемии коронавируса и с тех пор часто выпивает.

Ранее в Ленобласти пьяный грузчик зарезал коллегу. Правоохранители выяснили, что конфликт между товарищами произошел в ходе совместного распития алкогольных напитков. Гость набросился на хозяина дома с ножом и нанес ему несколько тяжелых ранений.