Киркоров выразил недовольство оценками Бузовой в «Ледниковом периоде»

Москва, 15 ноября. Поющая ведущая Ольга Бузова была расстроена низкими оценками в шоу «Ледниковый период». За нее вступился поп-король отечественной сцены Филипп Киркоров.

Известная ведущая и певица Ольга Бузова стала участницей нового сезона популярного шоу «Ледниковый период». Во время последнего выступления звезда вместе со своим партнером исполнила танец под композицию Филиппа Киркорова «О Любви». Судьи не были в восторге от проката и поставили низкие оценки конкурсантам. Тем самым звезда «Дом-2» вместе с партнером стали номинантами на выбывание.

Однако с таким мнением судей не согласен известный исполнитель Филипп Киркоров. Артист считает, что выступление стало лучшим за все время участия Бузовой на проекте.

«Я не просто удивлен, а возмущен — как этот номер мог попасть в номинацию. Может, я что-то недопонимаю в технике, но чувства и горячее сердце нельзя скрыть, которые передала Оля. У меня нет слов — как могли появиться такие низкие оценки?» — возмущенно отметил Киркоров.

Поп-король отметил, что за время, проведенное на проекте, Бузова заметно выросла и стала уверенно держаться на льду. Своих подписчиков артист призвал поддержать «Бузяндру».

После оглашения результатов сама Бузова не смогла сдержать слез за кулисами ледовой сцены. Главная претензия к певице — она не вытягивает стопы во время танца, сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).