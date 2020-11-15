Создание сельскохозяйственных кооперативов упростят в России

Москва, 15 ноября. Правительство Российской Федерации приняло решение упростить процесс образования кооперативов для товаропроизводителей в сельском хозяйстве.

Речь идет о тех производителях, которые не являются юридическими лицами, уточняет пресс-центр кабмина в своем сообщении. Одобренный законопроект изменяет федеральный закон «О производственных кооперативах», а также «О сельскохозяйственной кооперации».

«Внесение законопроекта продиктовано необходимостью уточнения вопросов кооперативного управления», — сообщается на сайте правительства.

О динамике цен на российскую пшеницу ранее рассказали специалисты аналитического центра АО «Русагротранс».