Политолог: Киев калечит украинцев, чтобы превратить их в рабочую силу

Киевские власти продолжают издеваться над собственным народом, чтобы превратить его в дешевую рабочую силу. Об этом в интервью ФАН рассказал известный украинский экономист Александр Дудчак.

Накануне депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович указал на преддефолтное состояние Украины. По его словам, в государственной казне фактически нет средств для поддержания экономики. Политик считает, что положение могут спасти внеочередные парламентские выборы.

«Сегодня во многом приостановлены платежи казначейства, кроме зарплат и пенсий. Все, это преддефолтное состояние. Я не верю, что это правительство может спасти нас от коронавируса. В первую очередь нам необходимо сменить правительство, а уже потом думать о том, как необходимо выйти из данной ситуации», — заявил он.

Федеральное агентство новостей связалось с экономистом Александром Дудчаком с просьбой прокомментировать сложившееся положение дел на Украине. Эксперт считает, что страна на протяжении пяти последних лет живет в состоянии дефолта.

«Украина и так давно находится в преддефолтном состоянии, ведь пять лет назад она отказалась проводить выплаты России по суверенному долгу. Такое состояние может длиться довольно долго. Киевские власти могли узаконить дефолт, однако это невыгодно тем, кто стоял за госпереворотом на Украине. Соединенные Штаты с удовлетворением наблюдают за происходящим на Украине. Да, на Украине действительно непростая ситуация, поскольку государственных средств ни на что не хватает. Киев поддерживает только одну сферу — военную. Украина уже давно живет в дефолте, так как к нему приспособилась», — рассказал Дудчак.

Эксперт также сравнил сегодняшнюю Украину с человеком, которому умышленно сломали обе ноги. По его словам, Киев при поддержке Запада специально калечит украинцев, чтобы превратить их в дешевую рабочую силу.

«Если человеку поломать ноги, то они все равно срастутся. Может и криво, но передвигаться он сможет. Вот так и с Украиной: какие-то функции государство продолжает выполнять — свет горит, транспорт ездит. Украинцы живут все хуже — никто не выбрасывает еду и одежду, стараются лишнего не покупать. К такому состоянию человек может привыкнуть. Людей довели до того, что они начали радоваться зеленой траве и тому, что солнце встало. Киевские власти издеваются над населением страны, проводя умышленную деиндустриализацию и депиляцию, снижая уровень жизни. Украинцев просто превращают в дешевую рабочую силу», — резюмировал он.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Государственной думе РФ предложили создать международную платформу по деоккупации Украины.