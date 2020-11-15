Найденный мертвым в арке дома петербуржец оказался беглецом из психбольницы

Санкт-Петербург, 15 ноября. Мужчина, труп которого нашли в арке дома на улице Куйбышева, оказался беглецом из психиатрической больницы Скворцова-Степанова.

«При осмотре тела был выявлен катетер, вставленный в мочевой пузырь, на запястье — больничный браслет», — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах.

Ранее ФАН сообщал об обнаружении тела 40-летнего мужчины в арке дома на Петроградской стороне. У мужчины было сломано запястье и нос. При просмотре записей с камер внешнего видеонаблюдения было установлено, что несчастного переехал водитель серебристой BMW X5.

Труп направлен в морг для установления точной причины смерти.