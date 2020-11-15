Бывший депутат Рады рассказал, почему Украина обречена на развал

Киевские власти ведут Украину к разрушению и погибели, превращая ее в нацистское государство. С таким мнением в интервью ФАН выступил бывший народный депутат Верховной рады, известный украинский политик Алексей Журавко.

Украинский кабинет министров предложил Верховной раде разрешить на время конфликта в Донбассе принудительно отселять граждан Российской Федерации, которых СБУ считает «угрожающими национальной безопасности», и определить порядок их содержания (в спецлагерях), а также военнопленных. Данная инициатива вызвала эффект разорвавшейся бомбы на территории Украины, поскольку она противоречит не только конституции страны, но и морально-этическим нормам.

Так, сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук жестко осудил действия Киева во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Политик сравнил действия украинских политиков с террором, которому подверглись жители СССР во время Великой Отечественной войны. Также он считает, что таким образом киевские власти намерены «расправиться» над неугодными.

«Украинский народ хранит память о методах нацистов, и есть черта беззакония, которую он никогда не позволит перейти. И отправка мирных граждан в «концлагеря» находится далеко за этой чертой», — заявил Медведчук.

Федеральное агентство новостей связалось с бывшим народным депутатом Верховной рады Алексеем Журавко, чтобы он прокомментировал предложенный Правительством Украины закон по поводу создания спецлагерей для русских. По его словам, подобные действия свидетельствуют о том, что во главе страны находятся люди с нацистскими взглядами.

«Медведчук абсолютно прав, поскольку у руля Украины находятся самые настоящие нацисты. После избрания Зеленского ничего не поменялось. Местные выборы на Украине показали, что страна расколота. А такие законопроекты украинского правительства говорят о том, что в государстве процветает фашизм. Чем больше украинские власти будут продвигать подобных вещей, тем больше граждане Украины будут радикализироваться», — указал он.

Журавко добавил, что киевские власти ведут Украину к развалу и погибели, превращая ее в нацистское государство. Кроме того, западные страны закрывают глаза на разгул фашизма на территории Украины и способствуют таким образом его распространению, считает эксперт.

«Я ничего хорошего в подобных законопроектах для Украины не вижу. А сама Украина летит в тартарары. В стране сегодня есть масштабные проблемы, которые съедают ее изнутри, а киевские власти продолжают свое грязное дело. Я, как политик с большим стажем и опытом, могу сказать, что киевские власти ведут Украину к саморазрушению и погибели. Печально, конечно, но они своими действиями уничтожают собственный народ, потакая заокеанским партнерам. Запад молчит по поводу того, что Украина продолжает путь нацисткой Германии», — резюмировал он.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что в Донбассе опасаются военной агрессии со стороны Украины.