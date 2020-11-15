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Армен Джигарханян перед смертью женился на Татьяне Власовой

Армен Джигарханян перед смертью женился на Татьяне Власовой

Москва, 15 ноября. Ушедший из жизни Народный артист СССР Армен Джигарханян успел перед смертью оформить свой брак с бывшей супругой — актрисой Татьяной Власовой.

Звезда культового сериала «Место встречи изменить нельзя» Армен Джигарханян ушел из жизни в возрасте 85 лет. Перед своей смертью любимый советскими и российскими зрителями артист узаконил свои отношения с бывшей супругой Татьяной Власовой.

Таким образом, официальными наследниками актера стали сама Власова и Степан, пасынок Джигарханяна. Как отметил в рамках передачи «Ты не поверишь!» продюсер Марк Рудинштейн, брак Джигарханяна с Виталиной Цымбалюк-Романовской крайне негативно отразился на состоянии артиста.

«Слава богу, отбили у Виталины квартиру за 15 млн рублей, — рассказал Рудинштейн, — на которую она покусилась. Они помирились и оформили брак с Власовой. Все Степану и Татьяне останется».

Армен Джигарханян умер утром 14 ноября на 86-м году жизни. Ранее Федеральное агентство новостей информировало, что к зданию театра имени актера весь день несли цветы поклонники его творчества, а также коллеги и друзья артиста.

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