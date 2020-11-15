Армен Джигарханян перед смертью женился на Татьяне Власовой

Москва, 15 ноября. Ушедший из жизни Народный артист СССР Армен Джигарханян успел перед смертью оформить свой брак с бывшей супругой — актрисой Татьяной Власовой.

Звезда культового сериала «Место встречи изменить нельзя» Армен Джигарханян ушел из жизни в возрасте 85 лет. Перед своей смертью любимый советскими и российскими зрителями артист узаконил свои отношения с бывшей супругой Татьяной Власовой.

Таким образом, официальными наследниками актера стали сама Власова и Степан, пасынок Джигарханяна. Как отметил в рамках передачи «Ты не поверишь!» продюсер Марк Рудинштейн, брак Джигарханяна с Виталиной Цымбалюк-Романовской крайне негативно отразился на состоянии артиста.

«Слава богу, отбили у Виталины квартиру за 15 млн рублей, — рассказал Рудинштейн, — на которую она покусилась. Они помирились и оформили брак с Власовой. Все Степану и Татьяне останется».

Армен Джигарханян умер утром 14 ноября на 86-м году жизни. Ранее Федеральное агентство новостей информировало, что к зданию театра имени актера весь день несли цветы поклонники его творчества, а также коллеги и друзья артиста.