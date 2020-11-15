Преступник погиб при ограблении автомобиля в Ленобласти

Приозерск, 15 ноября. Автомобильный вор погиб во время преступления. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.

В ночь на 14 ноября в полицию обратилась жительница Приозерска и заявила, что неизвестный пытался ограбить машину ее сына и скончался на месте преступления. Прибывшие на место происшествия оперативники установили, что погибшим оказался 43-летний безработный местный житель, который промышлял тем, что воровал имущество из припаркованных автомобилей.

Злоумышленник пытался проникнуть в иномарку, принадлежащую сыну заявительницы. Встревоженный мужчина выбежал во двор, чтобы помешать преступлению, однако вооруженный ножом грабитель оказал активное сопротивление. Завязалась драка, в ходе которой автовор получил ранение. Очевидцы вызвали скорую помощь, однако спустя полчаса он скончался в больнице.

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