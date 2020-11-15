В Раде объяснили, когда Зеленский объявит о досрочных выборах в парламент

Москва, 15 ноября. Украинский дипломат, депутат Верховной рады Олег Волошин объяснил, что досрочных выборов в Раду не будет до тех пор, пока президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно большинство в парламенте страны. Своим мнением на этот счет эксперт поделился в эфире телеканала NewsOne, пишет «Политнавигатор».

С точки зрения Волошина, жалости к президентской фракции «Слуга народа» не будет, как только перед выборами главы государства нужно будет на кого-то свалить все политические неудачи.

«Я не думаю, что Зеленский с такими низкими рейтингами у «Слуги народа» в ближайшее время пойдет на досрочные парламентские выборы. Я не вижу в этом логики. Но в какой-то момент он обязательно попытается сбросить ответственность за все провалы именно на парламент», — заявил украинский дипломат.

Он пояснил, что, во-первых, растет конкурент в лице Дмитрия Разумкова, который «ведет себя очень грамотно». Волошин предположил, что это «единственный представитель власти, к которому у всех оппозиционных сил нет никаких системных претензий».

«Он сильный политик, и мы видим, как он взрослеет. Даже ради этого, чтобы его сбить, я думаю, Зеленский может пойти на досрочные выборы», — уверен Волошин.

По его словам, во-вторых, необходимость сбросить общий негатив может стать фактором, способствующим разгону Верховной рады.

«Сказать: да, уважаемые украинцы, я обещал побороть коррупцию, я не поборол, я обещал снизить тарифы, они выросли, я обещал остановить войну, слава богу, сейчас не стреляют, но мира тоже нет. Я обещал повысить уровень жизни, а вы еще беднее стали, цены выше, кто в этом виноват, да вот же кто – парламент, посмотрите, какие негодяи оказались», — пояснил свою мысль Олег Волошин.

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