Человеческие останки обнаружили на берегу Невы в Ленобласти

Ленобласть, 15 ноября. Житель Всеволожского района нашел скелетированные останки человека на берегу Невы, сообщил источник в правоохранительных органах.

Сообщение о страшной находке поступило в полицию накануне, 14 ноября. Неработающий житель Всеволожского района позвонил правоохранителям и заявил, что на берегу Невы рядом с поселком Дубровка лежат человеческие останки.

Для проверки соответствующей информации на место инцидента выехала следственно-оперативная группа. В ходе организованных мероприятий правоохранители осмотрели берег Невы и нашли там скелет человека.

Также рядом с останками лежала одежда и личные вещи погибшего. По факту случившегося в Ленобласти организована доследственная проверка.

Ранее в Ленинградской области нашли останки расстрелянных детей, пишет Федеральное агентство новостей. Подростки, по данным правоохранителей, погибли еще во времена Великой Отечественной войны.