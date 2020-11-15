Александр Домогаров впервые показал свою молодую возлюбленную

Москва, 15 ноября. Народный артист России, 57-летний актер Александр Домогаров привел свою новую возлюбленную на светское мероприятие, посвященное премьере фильма.

Звезда фильма «Огнем и мечом» и сериала «Бандитский Петербург» ранее не афишировал свои новые отношения — появление артиста в сопровождении очаровательной женщины на премьере нового фильма стало первым совместным выходом пары в свет.

Как выяснилось, компанию на мероприятии артисту составила 35-летняя хореограф Татьяна Степанова. Женщина помогает детям раскрыться на танцевальном поприще в специализированном учреждении. Возлюбленные попали в объективы камер журналистов программы "Ты не поверишь!", выходящей в эфире "НТВ".

Домогаров неоднократно заявлял, что поклонникам следует оценивать лишь его творчество, не вникая во все перипетии личной жизни актера. Такой позиции Домогаров стал придерживаться после того, как тема его романов стала мелькать в новостных заголовках. Так, экс-возлюбленная Домогарова Марина Александрова застала артиста в постели с бывшей женой, а также заявила, что он оказывал на нее физическое воздействие в отношениях.

Ранее артист посетил премьеру нового фильма Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи», которая прошла 9 ноября в Москве. Фанаты 57-летнего артиста обратили внимание, что он значительно похудел и стал выглядеть моложе.