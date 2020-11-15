Врач развеял миф о пользе вина при коронавирусе

Москва, 15 ноября. Польза от красного вина при лечении болезней, в числе которых и коронавирус, не подтверждена серьезными исследованиями, предупреждает врач-нарколог Руслан Исаев.

Большое количество публикаций утверждают о целебной пользе напитка, при употреблении которого якобы наблюдается противоопухолевый эффект, а также алкоголь препятствует развитию бактерий и вирусов. Однако серьезных научных подтверждений этому не существует.

В беседе с «Лента.ру» специалист объяснил, что оценить подобное влияние красного вина на организм сложно, так как фундаментальных исследований на эту тему пока не проводилось. Нарколог назвал это мифом, «в который очень приятно верить».

Медики ранее выяснили, какими возможными последствиями грозит коронавирусная инфекция. Заболевание отрицательно сказывается на поджелудочной железе, что приводит к развитию диабета.